Cose 'turche' in Croazia: invasione di tifosi e aggressioni durante Hajduk-Dinamo, 51 arresti

Riots in Split last night after Hajduk Split lost the semi-final of the Croatian cup vs Dinamo Zagreb pic.twitter.com/URolJQL0ht — (@thecasualultra) April 4, 2024

Dopo il caos vissuto in Turchia al fischio finale della gara di campionato tra Trabzonspor e Fenerbahce, altra tensione e altro lavoro per le forze dell'ordine in Croazia: semifinale di coppa nazionale, di fronte l', ma dopo il triplice fischio ecco un'altra invasione di campo con intenti bellicosi dei sostenitori di casa.- Molti seggiolini posizionati sugli spalti dello stadio Pojlud di Spalato sono stati letteralmente spaccati e lanciati in campo, generando scene di totale devastazione in una notte dai contorni decisamente surreali.le squadre hanno potuto fare rientro a casa soltanto a notte fonda.