Getty Images

Cosenza, il dg Beppe Ursino si dimette per motivi di salute

29 minuti fa



Arriva come un fulmine a ciel sereno una notizia che colpisce il Cosenza e tutto l'ambiente del calcio calabrese: il dg, Beppe Ursino, ha presentato le dimissioni a poche ore dal derby di Santo Stefano con il Catanzaro. Ursino era approdato da poco al Cosenza e aveva presenziato a una sola uscita ufficiale, a inizio anno insieme al ds Gennaro Delvecchio. Di lì in avanti, pur essendo sempre al seguito e supportando la squadra, non aveva più parlato con i media. Nonostante il contratto fosse di un anno e quindi scadesse in estate, Ursino ha deciso di lasciare.



A chiarire i motivi dell'addio anticipato è stato lo stesso dirigente che, come comunicato dal club, ha detto: "Le mie condizioni di salute non mi permettono di seguire con costanza le vicende della squadra”. Il Cosenza si è stretto attorno a Ursino e ha detto di aver appreso a malincuore le sue dimissioni.