Il Cosenza ha ufficializzato la separazione consensuale con l'allenatore Pierpaolo Bisoli, subentrato nel corso dell'ultima stagione e protagonista di un'insperata salvezza nel campionato di Serie B. Questa la nota del club: "La Società Cosenza Calcio comunica che il rapporto con il tecnico Pierpaolo Bisoli in scadenza il 30 giugno prossimo, di comune accordo non proseguirà. A Pierpaolo Bisoli va il ringraziamento della Società e l’augurio per il prosieguo della carriera".