Cosenza, UFFICIALE: doppio cambio in società, arrivano Delvecchio e Ursino

Getty Images

Ilsta mettendo in atto un'autentica rivoluzione societaria e ufficialmente a partire dall'1 luglio 2024, ma operativamente fin da subito, in società entreranno due nuove figure dirigenziali che ben conoscono la categoria della Serie B. Si tratta di, che a lungo è stato l'uomo operativo del Crotone e che a Cosenza ricoprirà il ruolo di direttore generale, e di, ex dirigente di Hellas Verona ma anche dei settori giovanili di Bari e Lecce, a cui è stato affidato il ruolo di direttore sportivo. Per entrambi la notizia è stata ufficializzata dalla società calabrese attraverso il proprio profilo ufficiale.

- La Società Cosenza Calcio comunica di aver affidato il ruolo di Direttore Generale al Sig. Giuseppe Ursino. Figura professionale di altissimo livello, calabrese nativo di Roccella Jonica, nella veste di Direttore Sportivo ha nel suo palmares due promozioni e una salvezza nella massima serie e quindici partecipazioni alla serie B. Numerosi i talenti, sia italiani che esteri, individuati, valorizzati e lanciati nel panorama calcistico nazionale e internazionale. Competenza ed esperienza ne fanno uno dei più autorevoli dirigenti del mondo del calcio, capace di coordinare armonicamente le diverse aree del Club. Al Direttore Ursino, che si lega al Cosenza Calcio con un accordo valido fino al giugno 2025, il benvenuto nella famiglia rossoblù.

La Società Cosenza Calcio comunica di aver affidato il ruolo di Direttore Sportivo al Sig. Gennaro Delvecchio. Il Direttore Delvecchio, che si lega al Cosenza con un accordo biennale a partire dal primo luglio 2024, nella scorsa stagione ha ricoperto l’incarico di Vice Direttore Sportivo dell’Hellas Verona mettendo a frutto nella massima serie la sua attitudine nell’individuare calciatori talentuosi. Nato a Barletta è stato calciatore tra le altre di Sampdoria, Lecce , Catania e Bari, una volta lasciato il calcio giocato ha guidato i settori giovanili di Bari e Lecce meritando il riconoscimento di miglior responsabile del settore giovanile. Il Cosenza Calcio dà il benvenuto a Gennaro Delvecchio nella famiglia rossoblù!