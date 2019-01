Aaron Ramsey è a un passo dalla Juventus. Il club bianconero ha superato una ricca concorrenza per il trequartista gallese in scadenza con l'Arsenal. Nei giorni scorsi Ramsey era vicinissimo all'Inter che gli aveva presentato una proposta da 7 milioni di euro bonus compresi, ma il club bianconero ha convinto il giocatore e il suo entourage con un'offerta più alta sia per la parte fissa che per i bonus fino a 8 milioni di euro annui.