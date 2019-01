Intervistato da Sky Sport 24, il noto allenatore Serse Cosmi ha parlato dell'attuale Serie A commentando molti dei colpi di mercato possibili e già messi a segno.



BARELLA - "A mio giudizio è il più bravo dei giovani che abbiamo, il più completo, ha caratteristiche adatte per adesso e per il futuro, è un giocatore completo, sa fare bene tante cose. Non rischia di bruciarsi. Napoli in pole, al Milan piace e al Chelsea anche? Sicuramente allora andrà alla Juventus, ve lo dico io".

SENSI - “Sensi sarà il prossimo acquisto del Milan? Un ottimo acquisto. È migliorato tantissimo, devo essere sincero, non pensavo potesse esprimersi a questi livelli, invece è un giocatore proponibile anche per il Milan”.

HIGUAIN - “Per quello che emerge da fuori, credo che la gestione di Gonzalo di Gattuso sia stata perfetta. Tutti si aspettavano di più, ma Gattuso non è stato isterico nel commentare le sue prestazioni, ha dato sempre l’idea che Gonzalo rappresentasse quel qualcosa in più da cui non si poteva prescindere. Il Milan deve ripartire da lui nel girone di ritorno, in lui può trovare qualcosa di unico”.

MURIEL - “Con Muriel ho un rapporto molto bello, extra calcio, anche se non ci sentiamo, c’è grande rispetto. Io mi innamoro di giocatori con qualità straordinarie come Muriel, pensavo e speravo diventasse di più di quello che è diventato. Se vai a Siviglia non è un caso, sono felice perché il nostro calcio ha bisogno di valori tecnici così. L’unico problema è che lui è ostaggio di questa tecnica: se di fianco non ha giocatori tecnici, lui può andare in difficoltà. A Firenze, come piazza, amano giocatori di carattere e tecnica, può essere il posto giusto per lui, può esplodere, anche come età, non è l’ultima occasione, ma una delle ultime. Il peso? Si porta dietro questa cosa che non è vera, non è mai stato un figurino ma si allena da assoluto professionista, si è fatta troppa letteratura: fidatevi di me”. PAQUETA' - "Paquetà incuriosisce e mi fermo qui, fermatemi perché non vado oltre sui giovani brasiliani… ha qualità tecniche già espresse, ora deve dimostrarlo nel nostro campionato”.