Andrei Coubis lavora per rappresentare il futuro del Milan e... della Nazionale Italiana. Il difensore classe 2003 già blindato dai rossoneri fino al 30 giugno 2027, capitano della Primavera e già aggregato da Pioli in prima squadra, è di origini rumene, ma nato in Italia e, dopo aver percorso tutte le trafile delle nazionali giovanili con la Romania, oggi sta parlando con la FIGC per vestire l'Azzurro dell'Italia con Roberto Mancini. Trasformato da Abate, è rossonero nel cuore come Sandro Tonali con cui condivide un dettaglio della sua carriera.