Courtois in finale di Champions, ma non agli Europei: tutti i retroscena della scelta del CT Tedesco

AFP via Getty Images

, protagonista della finale di Champions League con la maglia del Real Madrid,Il commissario tecnico dei Diavoli Rossi,: "Courtois è stato molto chiaro, onesto e tempestivo nella sua comunicazione. Le ultime informazioni che abbiamo ricevuto sono che non è pronto per i Campionati Europei. Conosce meglio di tutti il suo corpo"., come hanno dimostrato le emoji del naso lungo da Pinocchio pubblicate in un tweet dallo stesso Courtois.

- in vista del match di qualificazione all'Europeo contro l'Estonia - in polemica per l'assegnazione della fascia di capitano a Romelu Lukaku, in occasione della sfida pareggiata con l'Austria. Courtois lasciò il ritiro della propria nazionale non presentandosi in hotel, scatenando la reazione di Tedesco, scioccato dall’evento: "Avevamo deciso insieme che Lukaku sarebbe stato capitano con l’Austria e poi con l’Estonia sarebbe toccato a Thibaut. Ma dopo la partita ha voluto improvvisamente parlarmi, dicendosi offeso e deluso. Io però ho cercato di mostrargli dall’inizio la stima che provo, per me è il miglior portiere al mondo e anche umanamente lo adoro. Sono scioccato, mi deve delle spiegazioni”. Il portiere del Real Madrid si difese, comunicando pubblicamente di avere un problema al ginocchio destro, circostanza che faceva risultare impossibile un suo utilizzo.