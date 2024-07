Coutinho torna a casa: 14 anni dopo è di nuovo al Vasco da Gama

Getty Images

torna a casa. A distanza di 14 anni, il fantasista brasiliano è nuovamente un giocatore del, il club che lo ha cresciuto e lanciato sul palcoscenico dei big prima del trasferimento all'Inter (nel 2010).Coutinho, reduce dal prestito all', ha salutato nuovamente l'a titolo temporaneo, come annunciato dai due club.- L'Aston Villa può confermare che Philippe Coutinho si è unito al Vasco da Gama con un prestito stagionale.Il brasiliano torna in patria dopo aver trascorso l'ultima stagione con l'Al Duhail.

Aston Villa can confirm that Philippe Coutinho has joined Vasco da Gama on a season-long loan. — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 10, 2024

Dopo aver firmato per il Villa inizialmente in prestito nel gennaio 2022, ha firmato un contratto a titolo definitivo al Villa Park e ha collezionato 43 presenze con il club, segnando sei gol.COMUNICATO VASCO DA GAMA - Il bravo figlio torna a casa! Philippe Coutinho torna in Brasile e vestirà la maglia del Vasco da Gama. La firma della stella rivelata a São Januário è stata finalizzata questo mercoledì (7/10). Ritorna al Gigante da Colina dopo 14 anni di successi all'estero, dove ha difeso le maglie di Internazionale (ITA), Espanyol (ESP), Liverpool (ING), Barcellona (ESP), Bayern (ALE), Aston Villa (ING) e Al- Duhail (QAT), il creatore di #BaseForte, arriva in prestito stagionale e indosserà la maglia numero 11.

– È una sensazione di grande felicità, gioia e ansia. Ho vissuto all'estero per molto tempo, quindi è davvero la sensazione di tornare a casa, nel luogo in cui sono cresciuto, nel posto che amo, nel club che amo. Lo sanno tutti, la mia famiglia, quanto sono felice e loro sono tutti contenti di essere tornato – ha detto il nuovo rinforzo del Vasco.Coutinho è arrivato al São Januário nel 1999, all'età di sette anni, e si è sempre fatto notare per il suo talento e la sua bravura. È stato campione e convocato in tutte le giovanili della Nazionale brasiliana fino al suo debutto professionistico nel 2009. Nel 2010, ha segnato i suoi primi gol con la nazionale maggiore nella sconfitta per 6-0 del Botafogo e si è ritirato a giugno dello stesso anno. anno, dopo 44 partite giocate, cinque gol fatti e sei segnati.

Vasco da Gama acerta a contratação de Philippe Coutinho



https://t.co/M4ZO6A16rv



: Leandro Amorim | #VascoDaGama #CoutinhoÉVasco pic.twitter.com/Pv2SF6wiSQ — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 10, 2024

In Europa ha giocato nell'Internazionale e nell'Espanyol fino ad approdare al Liverpool, dove ha vissuto la fase migliore della sua carriera. Ha avuto periodi di successo anche al Barcellona e al Bayern Monaco prima di tornare in Inghilterra, questa volta all'Aston Villa. L'anno scorso ha giocato per l'Al-Duhail, dal Qatar.