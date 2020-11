IL TABELLINO

. Vedremo cosa accadrà con i risultati di domani, ma intanto i campioni d’Italia hanno fatto un bel passo in avanti non solo in classifica. Hanno convinto sul piano del gioco, per lunghi tratti hanno dominato con una notevole produzione offensiva: Buffon non ha mai rischiato.- Nonostante le assenze di peso (gli uruguayani Godin e Nandez su tutti), Di Francesco ha deciso ugualmente di schierare tre attaccanti per non rinunciare alle ripartenze. Difesa a tre, il giovane Tripaldelli ad attaccare il capitano Cuadrado, due rifinitori alle spalle di Simeone, ma se Joao Pedro impensieriva la difesa bianconera quando entrava in possesso di palla (accadeva di rado, però),- L’atteggiamento offensivo del Cagliari ha sorpreso la Juve per 5-10 minuti, ma subito dopoManovra veloce, un tocco massimo due, dominio nella metà campo del Cagliari, sfondamento continuo sulla destra con Cuadrado, inserimenti col tempo preciso di Rabiot, spunti notevoli di Bernardeschi (ha confermato la crescita dopo le eccellenti prestazioni con la Nazionale), regìa rapida di Arthur, e poi quei due davanti, Morata spalla e Ronaldo attore principale. Quelle poche volte in cui c’è stato bisogno della difesa, nessun problema:- La partita della Juve è iniziata con un’altra puntata di questo rapporto tormentatissimo. Lo spagnolo aveva segnato a Crotone, col Verona e col Barcellona (tre volte) e il Var gli aveva sempre tolto il gol per fuorigioco. Contro il Cagliari,(sinistro al volo, secco potente) di Bernardeschi. Ovviamente, per fuorigioco.- Il gol dell’ex viola, al minuto 11, è stato il segnale che ha scatenato la Juventus. Da quel momento, il Cagliari è rimasto schiacciato, non ha più visto palla e nelle rare occasione in cui la recuperava, i bianconeri gliela strappavano in un attimo. La Juve poteva segnare subito con Ronaldo (prodigioso recupero in area di Walukiewicz) messo davanti alla porta da un eccesso di altruismo di Morata. Poteva riuscirci Kulusevski (assist di Cuadrado), ma la palla è uscita di pochissimo.Non siamo ai 29 passaggi di Italia-Polonia (gol di Berardi), ma anche in questo caso c’era il meglio della Juve: tecnica, rapidità, precisione, fino all’esecuzione del portoghese che, muovendo appena la palla, ha evitato in serie Zappa, Pisacane e infine Rog, prima di piazzarla nell’angolo.- La Juve non ha smesso di attaccare, anzi, e quattro minuti dopo: angolo di Cuadrado, assist di testa di Demiral, palla sul secondo palo dove Cristiano era colpevolmente solo (ma si può lasciare solo in area un fenomeno del genere?). La traiettoria del colpo di testa di Demiral era leggermente arretrata e CR7, per spingerla dentro, ha dovuto fare un movimento innaturale frenando il busto e arretrando la gamba, ma quando uno ha il gol nel sangue... Al 45', la Juventus era arrivata al 71 per cento di possesso palla con 13 tiri (a 1) di cui 11 scoccati dentro l’area di rigore. Al 90' saranno 24 (a 4) le conclusioni.- Sotto di due gol,. Con quattro attaccanti era inevitabile che si aprissero spazi alle loro spalle. Demiral ha centrato la traversa di testa dopo un calcio d’angolo, Bernardeschi ha avuto la palla del 3-0 ma Cragno gliel’ha deviata in angolo. Il Cagliari però non ha mollato, ha continuato ad attaccare e ora, oltre a Sottil, anche il contributo di Ounas era di buon livello.Nell’occasione, il difensore estone è rimasto a terra, col sopracciglio sanguinante, e al suo posto è entrato Carboni.- Forse è stato quel gol, seppure annullato, o forse i cambi erano già nella sua mente, fatto sta che. Con l’argentino in campo, la Juve ha lasciato il 4-4-2 per schierarsi col 4-3-3, con Ronaldo centravanti, Bernardeschi a sinistra e Dybala a destra. Negli ultimi 10' Di Francesco ha provato anche col centravanti di fisico, Pavoletti, al posto di Simeone, ma la spinta si era ormai affievolita.: pt 38', 42' Ronaldo.: pt 38' Morata, 42' Demiral.: Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo (40' st Alex Sandro); Kulusevski (40' st Chiesa), Arthur (40' st Bentancur), Rabiot (25' st Dybala), Bernardeschi; Morata (25' st Dybala), Ronaldo. A disp. Szczesny, Pinsoglio, Di Pardo, Frabotta, Portanova, Vrioni. All. Pirlo.Cragno; Pisacane, Klavan (25' st Carboni), Walukiewicz; Zappa, Marin (25' st Caligara), Rog, Tripaldelli (1' st Sottil); Ounas (35' st Oliva), Joao Pedro; Simeone (35' st Pavoletti). A disp. Aresti, Vicario, Tramoni, Pereiro, Cerri, Pavoletti. All. Di Francesco.: Maresca di Napoli.V.A.R.: Mariani di Aprilia.: pt 33' Rabiot (J), 35' Tripaldelli (C); st 8' Danilo (J), 9' Arthur (J), 29' Sottil (C).