Cremonese-Atalanta 1-3: Primo tempo da spettatore, non può niente sul gol di De Roon. A inizio ripresa è bravissimo a negare a Lookman la rete del raddoppio, ma poi subisce senza colpe le reti dell’inglese e di Boga.: Il più nervoso dei tre centrali, galleggia spesso sulla linea ma a volte è troppo attendista nei passaggi. Sfortunato in occasione del primo gol, con il pallone che gli carambola addosso e diventa un assist per De Roon, e colpevole sulla rete finale di Lookman.: Nei duelli aerei è bravissimo ad arginare Zapata e spesso spazza via il pericolo, ma pesano troppo i due gol subiti (identici), in cui si fa sfuggire gli attaccanti nerazzurri che poi scaricano verso il centro dell’area.: Si comporta bene al rientro da titolare dopo tre mesi. Ammonito per un fallo su Pickel, esce stremato per crampi (22’ s.t.Entra per mantenere il pareggio, forse avrebbe potuto aiutare Bianchetti in occasione del 2-1): Da esterno di centrocampo può correre di più e impostare di meno, un ruolo che riesce a svolgere bene. Inesauribile, è più importante in fase di non possesso che non palla al piede.: Inizia alla grande con verticalizzazioni precise e un tiro coraggioso, poi lentamente si spegne. Resta comunque una prestazione migliore rispetto a quelle delle ultime gare. (35’ s.t.sv): Finalmente torna in regia e soprattutto nel primo tempo sforna una prestazione di alta qualità per precisione e capacità di far girare la squadra. (35’ s.t.sv): A sorpresa viene schierato trequartista di sinistra e dà buone risposte: sempre pronto a rientrare quando l’Atalanta attacca e tra i primi ad attaccare in ripartenza. (29’ s.t.: È lontano dalla porta e non riesce ad incidere, anche per colpa di qualche tocco sbagliato di troppo): Sulla fascia sinistra è una furia, ma la tanta corsa lo porta ad effettuare troppo spesso passaggi molli. Nel finale sfiora il secondo gol consecutivo ai nerazzurri.: Altra grande prestazione di sostanza per il classe ‘99, che si muove a tutto campo e lotta su ogni pallone. Ha la meglio nel duello personale con Scalvini: Non ha la velocità di Okereke, ma l’esperienza del bomber di razza: arpiona tutti i palloni volanti e li smista per i compagni. Glaciale dal dischetto, buca Musso e incrementa la sua già altissima media gol. (22. s.t.: Schierato come trequartista riesce a recuperare palloni importanti e sfiora l’assist per Valeri con un gran cross)All.L’inedito 3-4-2-1 con Tsadjout e Benassi alle spalle di Ciofani sembra funzionare, anche grazie alle geometrie di Castagnetti. Nonostante ciò un primo tempo dominato si chiude con lo svantaggio e anche il pareggio su rigore non evita l’ennesima sconfitta fotocopia della stagione.