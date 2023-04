Cremonese-Atalanta 1-3: Nel primo tempo si fa trovare pronto, mentre sul calcio di rigore non riesce ad evitare il gol grigiorosso.: È più nervoso del solito e soffre tantissimo Ciofani: nel primo tempo lo atterra malamente e lo provoca, nel secondo respinge con la mano un suo tiro e regala il rigore alla Cremonese.: Il migliore della retroguardia atalantina: tocca tantissimi palloni e vince i duelli con chiunque calpesti le sue zolle.La partita si sviluppa soprattutto dall’altro lato, lui cerca di arginare il più possibile Tsadjout che però è in giornata.Zappacosta 6: Duello a tutta fascia con Valeri, si fa vedere spesso anche in avanti (21’ s.t.: Entra con il piglio giusto, colpendo anche un palo (ma c’era fuorigioco)): Dopo quaranta minuti difficili si fa trovare al posto giusto nel momento giusto, scaricando in porta il pallone rimpallato da Aiwu. È il secondo gol consecutivo: È l’uomo ovunque, abile a lottare a centrocampo ma sempre pronto ad inserirsi in fase offensiva. Nel finale gioca in area grigiorossa e serve Lookman per il 3-1.Pickel corre tantissimo e stargli dietro non è semplice, ma riesce comunque ad arginarlo. Un po troppo nascosto quando l’Atalanta attacca: Troppo lezioso, fatica sia sulla trequarti che quando si abbassa a centrocampo e Gasp lo toglie all’intervallo. (dal 1’ s.t.: Il suo ingresso dà elettricità a tutta l’Atalanta, poi è bravissimo a scaricare in porta un super assist di Hojlund): Lontano dalla porta è bravissimo, infatti il gol del vantaggio nasce da una sua sgasata e dal traversone successivo. Meno bene nei duelli aerei con Bianchetti, vinti sempre dal centrale grigiorosso (14’ s.t.: È una forza della natura: prende velocità su Bianchetti, accelera e serve un cioccolatino per Boga): Il mistero si infittisce: è lo stesso giocatore di qualche stagione fa? Prima a sinistra, poi a destra, non riesce mai ad incidere e si fa notare solo per giocate imprecise. (1’ s.t.Lavora sicuramente meglio di Muriel e chiude la gara con un gol a porta vuota che gli regala il sorriso): Quella del primo tempo non può essere la sua Atalanta, infatti si porta a casa il vantaggio e cambia subito due terzi dell’attacco. Nella ripresa sono proprio le sostituzioni a decidere il risultato e a portare a casa tre punti preziosi.