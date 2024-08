Cremonese-Palermo: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

NurPhoto via Getty Images

Partita: Cremonese-Palermo

Data: martedì 27 agosto

Orario: 20:30

Canale tv: Dazn

Streaming: Dazn

La, dopo il successo contro la Carrarese, cerca la vittoria anche contro ildi Alessio Dionisi, ancora a secco in stagione in Serie B dopo le sconfitte contro Brescia e Pisa.La gara tra Cremonese e Palermo sarà visibile in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn. Dazn ha comunicato che la telecronaca sarà affidata a Dario Mastroianni.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Majer, Castagnetti, Johnsen, Sernicola; Vazquez, De Luca. All. Stroppa

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakité, Ceccaroni, Nikolaou, Lund; Blin, Gomes, Ranocchia; Insigne, Brunori, Di Francesco. All. Dionisi