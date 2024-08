Milan, Nasti va alla Cremonese: formula "alla Brescianini"

Getty Images

Dopo settimane di intense trattative alla fine l'affarefraè andato in porto. Il centravanti classe 2003 uscito dalle giovanili rossonere e che negli ultimi due anni ha giocato in prestito prima al Cosenza e poi al Bari non rimarrà sotto contratto con la società di Serie C rossonerae andrà a giocare in Serie B a Cremona.L'intesa è stata trovata in queste ore dai due club che hanno accelerato su una formula già usata in passato dal Milan per alcuni dei suoi giovani.e alla fine i due club hanno trovato l'accordo per un trasferimento

La stessa formula fu ad esempio utilizzata qualche anno fa per il centrocampista, ceduto con le stesse modalità al Frosinone che in questa sessione di mercato l'ha piazzato per 12 milioni di euro all'Atalanta, la quale ne ha versati 6 nelle casse del Milan e 6 in quelle dei gialloblu.