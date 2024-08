Milan, ufficiale il passaggio di Nasti alla Cremonese: no ai club di Serie A, il retroscena

Getty Images

Marco Nasti lascia il Milan e si trasferisce alla Cremonese. L’attaccante classe 2003 si trasferisce in grigiorosso e va a rinforzare la rosa della squadra allenata da Giovanni Stroppa, tra le candidate alla promozione in Serie A dopo la finale playoff persa contro il Venezia nella passata stagione. Nasti ha optato per il club lombardo tra i vari club che si erano fatti avanti con il Milan per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante.Marco Nasti ha scelto la Cremonese e la Serie B, rifiutando il corteggiamento di alcuni club anche della massima serie. Tra questi Verona ed Empoli, che avevano sondato il terreno nelle scorse settimane per capire la fattibilità dell’operazione. Il classe 2003 ha, però, scelto il club grigiorosso per seguire il percorso di crescita e non bruciare le tappe.

“AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Marco Nasti a US Cremonese. Il Club rossonero augura a Marco le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera professionale”.