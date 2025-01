Crisi Monza, scoppia la contestazione dei tifosi dopo il ko contro il Cagliari

Getty Images

Un altro ko, l'ennesimo per unsempre più in crisi e sempre più ultimo in classifica. I tifosi non ci stanno più:E' un momento delicatissimo quello che sta vivendo la formazione biancorossa, sconfitta anche nello scontro diretto interno contro il Cagliari.. L'arrivo in panchina di Salvatore Bocchetti dopo l'esonero di Alessandro Nesta non ha dato la scossa sperata e la situazione si fa sempre più critica.

- Un clima pesante insomma e dopo la sconfitta contro il Cagliari scoppia la. Nei minuti finali della partita, valida per la 19esima giornata di Serie A, sono stati scanditi cori all'indirizzo dei giocatori. La stessa cosa è accaduta- In conferenza stampa, al termine della partita, anche il tecnico del Monzaera stato duro con i suoi giocatori: "I ragazzi li vedo, ci parlo tutti i giorni e li analizzo. In base a quello scelgo. È il momento che non c’è più niente da perdere,. Servono 11 che combattono e che danno tutto per la maglia, non abbiamo più tempo per perdere.. Abbiamo 19 gare, bisogna dare tutto.. Vanno fatte delle valutazioni e guardarsi negli occhi. Non siamo retrocessi, ci mancano 19 partite. Ci credo. Io ci credo veramente, però bisogna che tutti diano di più, me in primis sicuramente".

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui