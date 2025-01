Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Marcatori: 6' rig. Caprari (M), 22' Zortea (C)gran sinistro a rientrare dal limite dell'area dell'esterno del Cagliari, questa volta Turati non può nulla.azione da sinistra del Cagliari, che porta al tiro Viola e costringe il portiere di casa al miracolo.trattenuta sospetta di Caldirola sul difensore colombiano sugli sviluppi di una punizione di Viola, Di Bello lascia giocare.Di Bello richiamato al VAR per valutare un tocco con la mano, decisamente larga, sul tentativo di conclusione di Ciurria, occasione dal dischetto per la squadra di Bocchetti.Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Felici si coordina in mezza rovesciata e colpisce il legno a Turati battuto.FORMAZIONI UFFICIALI(3-4-2-1): Turati; Caldirola, Izzo, D'Ambrosio; Birindelli, Bondo, Sensi, Pereira; Ciurria, Caprari; Dany Mota. All. Bocchetti.(4-4-1-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea, Makoumbou, Adopo, Felici; Viola, Piccoli. All. Nicola.Arbitro: Marco Di BelloAmmoniti: Bondo (M)Espulsi:Marcatori(3-4-2-1): Turati; Caldirola, Izzo, D'Ambrosio; Birindelli, Bondo, Sensi, Pereira; Ciurria, Caprari; Dany Mota. All. Bocchetti.(4-4-1-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea, Makoumbou, Adopo, Felici; Viola, Piccoli. All. Nicola.Arbitro: Marco Di BelloAmmoniti:Espulsi: