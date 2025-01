D'Ambrosio rosso in Monza-Cagliari: scalcia Yerri Mina da terra e il var interviene. "Questi son scarsi, come faccio ad alzarmi?"

Twitter

è suo malgrado protagonista in negativo dipartita valida per la 19esima giornata di Serie A, l'ultima del girone d'andata. Il difensore del club brianzolo è stato infatti espulso nel corso del secondo tempo della gara, con il risultato già di 2-1 in favore dei sardi dopo l'ennesimo scontro di gioco che ha visto coinvolto il difensore colombiano dei sardida sempre non nuovo a provocazioni che portano a reazioni degli avversari.Aldella garaall'altezza della linea laterale destra e in zona trequarti offensiva monzese. I due sono caduti a terra uno sopra l'altro con l'arbitro Di Bello che ha scelto di concedere un fallo in favore del Cagliari. Da terra, mentre il centrale biancorosso stava protestando,che, cadendo nella provocazione, ha scelto diall'altezza delle gambe del colombiano e colpendolo nella zona dell'interno-coscia vicino alle parti più nobili.

Di Bello in un primo momento non ha colto il gesto e ha lasciato correre, ma le immagini non sono passate inosservate in sala Var dove, dopo un'attenta revisione, è stata consigliata una On Field Review all'arbitro che, dopo aver guardato il monitor ha scelto di sventolare il cartellino rosso nei confronti di D'Ambrosio. Immediata la reazione del classe '88 che protestando con la terna arbitrale e il IV uomo nel giustificarsi con unha poi aggiunto, rivolto alla sua panchina e a favore di microfoni Dazn unche potrebbe anche appesantire la sua posizione davanti al giudice sportivo.

, non nuovo a provocazioni e a cui questa volta l'ex-Inter ha ceduto.