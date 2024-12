Crisi Salernitana: saluta Colantuono e anche il ds Petrachi è a rischio

Getty Images

Sta precipitando la situazione in casa Salernitana dopo la sconfitta per mano del Catanzaro – la decima in stagione e la terza nelle ultime quattro giornate – che condanna i campani al terzultimo posto in classifica in Serie B, con 18 punti alla pari del Sudtirol. Al termine del match, l'allenatore Stefano Colantuono ha risolto consensualmente il contratto che lo legava alla formazione amaranto e diventa così il secondo tecnico a lasciare dopo l'esonero di Giovanni Martusciello dello scorso 12 novembre.



Secondo quanto riferisce Sky Sport, il momento della Salernitana resta delicatissimo, visto che in discussione finisce anche il direttore sportivo Gianluca Petrachi. Nonostante abbia assecondato in toto le richieste della proprietà e del presidente Iervolino di abbattere il monte stipendi e di cedere parecchi pezzi pregiati in seguito alla retrocessione dell'ultima stagione, il dirigente ex Torino e Roma sarebbe a sua volta a fortissimo rischio.