Cristante, il Rodri dell'Italia: la contromossa di Spalletti per la Spagna

Redazione Calciomercato

Ancora qualche ora di sole, caldo e pronostici. Poi inizierà anche la nostra. Compito scritto di matematica:, risposta esatta. Interrogazione orale di storia:Ma non è di turn over che si parla qui. Le mosse tattiche che ha in mente Spalletti riguardano semplicemente, appunto, la tattica.Nel senso che - non lo vede solo chi non vuol vederlo - Spalletti adatta attorno allo juventino un meccanismo a suo modo geniale: i compagni devono lasciarlo solo a giocare la sua partita, senza appoggi né triangolazioni che lo mandano in confusione. E questo "lavoro", mentale oltre che tattico, è perfetto per l'intelligenza naturale del buon Di Lorenzo. Ed è anche l'unico motivo per cui

Poi forse, che non è sicuramente stanco dopo una partita. E nemmeno ha giocato alla play station…, che viene ipotizzato in alternativa a Jorginho oppure Pellegrini o più probabilmente Frattesi.Ricordi di tutti e valutazioni personali. Però attenzione a non sfuggire nè dribblare l'autentica, sottileE se volete un po' di svago dopo il tema d'italiano, dimenticare la maturità per un paragone assai acerbo, nonché suscettibile di meme e ironia social:Ci vuole un po' di fantasia, ma comunque azzardare questo paragone non è una parodia. Anzi.

Anzi… Cambiando materia, geografia e parliamo delMa questo è un altro discorso. Un'altra storia. Un'altra nazionale. Intanto iniziamo a sognare nella notte prima dell'esame di matematica: se passiamo indenni contro la Spagna, andiamo avanti in Europa.