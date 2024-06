Spagna-Italia: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Partita: Spagna-Italia

Data: 20 giugno 2024

Orario: 21.00

Canale TV: Rai 1, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213)

Streaming: RaiPlay, Sky Go, NOW TV

, dopo il successo per 2-1 sull’Albania, nella sua prima sfida per Euro 2024,in un big match che può decidere le sorti del Gruppo B. La Nazionale Azzurra, chiamata a difendere il titolo continentale conquistato solo 3 anni fa nella finale di Wembley contro l’Inghilterra, si giocherà il 1° posto nel raggruppamento contro le Furie Rosse, vittoriose nella prima partita (3-0 sulla Croazia).Sarà la Rai a trasmettere in diretta, in chiaro e gratis la sfida tra l'Italia e la Spagna: la gara sarà visibile su Rai 1 per la serata di giovedì 20 giugno 2024, con calcio d'inizio alle ore 21. Inoltre, la sfida sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. In streaming, invece, Spagna-Italia sarà visibile tramite l'app gratuita RaiPlay, scaricabile su una smart tv, ma anche su qualsiasi dispositivo mobile (pc, smartphone, tablet), con l'alternativa del sito ufficiale, e su Sky Go, con l’opzione Now TV.

Spalletti pensa di confermare la formazione che ha giocato nella prima uscita ufficiale in Germania. Scamacca è intoccabile al centro dell’attacco (occhio all’ipotesi Retegui dal 1’), con Chiesa che agirà al suo fianco. I dubbi più grandi sono a centrocampo: da valutare, ancora, le condizioni di Fagioli. In casa Spagna, invece, occhi puntati su Rodri e Morata, usciti malconci dalla sfida contro la Croazia.

Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Morata, Nico Williams. CT. De La FuenteDonnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Frattesi, Pellegrini, Chiesa; Scamacca. CT. Spalletti