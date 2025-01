Cristante può lasciare la Roma: il sondaggio della Fiorentina e la verità sull'Inter

Al momento la rivoluzione annunciata dai Friedkin dopo la debacle di Como non si è ancora vista. Nessuna cessione e tra i senatori l’unico che rischia di salutare a gennaio è Bryan. Ma non sarà facile.Le parti avevano un contatto nelle scorse settimane per Kayode, ma alla fine i giallorossi per rinforzare la fascia destra hanno virato su(in arrivo nella Capitale tra domani e lunedì). L’operazione resta complicata per l’ingaggio del centrocampista.. E i giallorossi, in caso di trasferimento a titolo definitivo, non hanno intenzione di svenderlo. Infatti,vorrebbe riuscire a guadagnare almeno 10 milioni dalla sua vendita per poter investire su Frattesi.

Il giocatore è ai box dagli inizi di dicembre per un problema alla caviglia che è stato gestito male dallo staff medico a Trigoria. Bryan sta recuperando da una lesione ai legamenti della caviglia ed è tornato ad allenarsi in campo solamente pochi giorni fa. Ma ancora non si è visto in gruppo. Oggi a Trigoria i giallorossi si sono allenati, ma lui ha svolto ancora lavoro a parte.

