Roma, Dybala: "Rinnovo? Il mio futuro è la partita di giovedì"

Non è andato a segno e il suo possibile gol si è trasformato nell'autogol di Nicola Leali, ma alla 100esima presenza in giallorossoè stato comunque protagonista in, anticipo della 21esima giornata di Serie A. Giocate su giocate e l'assist per la rete spacca-partita di Stephan El Shaarawy, l'argentino risponde presente e trascina i giallorossi. Ma il futuro?Il contratto che lega la Joya ai capitolini scadrà ufficialmente il 30 giugno 2025, ma c'è un'opzione di prolungamento che scatterà al raggiungimento di un prestabilito numero di presenze. In caso di rinnovo, tornerà valida anche la clausola rescissoria da 12 milioni di euro che gli avrebbe concesso di svincolarsi, scaduta nei giorni scorsi.

- Al termine di Roma-Genoa all'Olimpico, Dybala è intervenuto a Sky Sport e ha "dribblato" le domande sul futuro: le sue dichiarazioni.- "Penso che loro abbiano fatto un bel primo tempo, ma anche noi. Col Genoa è difficile trovare spazi, poi l'ingresso nella ripresa di El Shaarawy ci ha fatto trovare più freschezza sulla sinistra. Stephan ha fatto un gol molto importante per riprendere la partita".- "Siamo consapevoli del campionato che stiamo facendo e siamo contenti delle ultime prestazioni, stiamo facendo bene. Manca ancora tanto e ci sono tante partite ravvicinate. Speriamo di continuare così perché è lunga".

- "Il futuro è giovedì. Dobbiamo riposare perché giovedì abbiamo una partita difficile".- A DAZN, poi, Dybala ha aggiunto: "Gol mio o autogol? E' autogol, ho rivisto l'azione, il portiere l'ha spinta dentro. Il momento più bello delle mie 100 presenze? Quando ho conosciuto i tifosi è stato uno dei momenti più belli della mia carriera. Sono contento di far parte di questa squadra, mi sento bene, vogliamo continuare così. Se fosse entrata quella punizione, sarebbe stata uno dei più bei gol della mia carriera".