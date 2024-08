Cristian Totti all'Olbia: carriera, ruolo e come gioca il figlio di Francesco

Getty Images

Nuova avventura per. Quando il figlio di Francesco sembrava diretto al, si è inseritoche l'ha portato in Sardegna. Il romano giocherà quindi incosì come avrebbe dovuto fare, club che lo aveva preso poco più di un mese fa. Alcuni problemi societari hanno però spinto gli abruzzesi a rilasciarlo: Totti allora si è accordato con l'Olbia che lo ha annunciato in queste ore.L'Olbia è una neopromossa ed è stata inserita nel. A guidarla dovrebbe essere Marco, campione del mondo nel 2006 ed ex compagno proprio di Francesco Totti. Sui propri canali social, i sardi hanno scritto: “Siamo entusiasti di accogliere Cristian nel nostro club e siamo certi cheBenvenuto! Che il tuo viaggio con noi sia ricco di successi e soddisfazioni! In bocca al lupo“.

Cristian Totti è nato il 6 novembre del 2005, ha 18 anni ed è il primogenito di Francesco con la sua ex moglie Ilary Blasi. Nell'ultima stagione ha giocatoè un centrocampista e trequartista. Sarà aggregato alla prima squadra e potrà fare da spola tra questa e le giovanili. Cresciuto nel settore giovanile della, Totti jr ha giocato anche con