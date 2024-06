Getty Images

Cristian Totti cambia ancora squadra: ecco dove giocherà il figlio di Francesco

22 minuti fa



Cristian Totti cambia squadra e torna in Italia. Il figlio di Francesco, ex bandiera e capitano della Roma, ha avuto una breve parentesi in Spagna con il Rayo Vallecano ma è pronto a tornare a giocare in patria.



Il figlio di Totti giocherà infatti nell’Avezzano nella prossima stagione. Il club milita in Serie D, da vedere se il ragazzo resterà sempre nelle giovanili o verrà aggregato, magari per qualche partita, alla prima squadra. Nel suo passato per lui, classe 2005, anche dei trascorsi con Roma e Frosinone.