Cristiano Ronaldo non spegne le voci su un suo possibile addio al Real Madrid. Dopo la sconfitta contro l'Uruguay, costata l'eliminazione dai Mondiali al suo Portogallo, CR7 nicchia: "Per ora non è il momento di parlare di futuro - riporta Ansa - Questa squadra continuerà a essere una delle più più forti, perché ha giovani importanti e con il desiderio di riuscire a ottenere grandi risultati. Noi meglio dei nostri avversari ma, nel calcio, chi segna il maggior numero di gol, vince. Congratulazioni all'Uruguay, come capitano sono orgoglioso di questo gruppo". Su Cristiano Ronaldo è segnalato anche l'interesse della Juventus.