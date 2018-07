Non è detto che Cristiano Ronaldo decolli dalla Grecia per atterrare a Torino. Non che il particolare sia decisivo per la trattativa, ma comunque - come svela La Gazzetta dello Sport - l'attesa che già si vive da giorni nello scalo di Caselle potrebbe non ottenere soddisfazione. Il riposo al mare in Grecia del fuoriclasse portoghese - si legge sul quotidiano - è infatti appena iniziato dopo le fatiche del Mondiale e nulla esclude che, ad affare concluso, il portoghese possa raggiungere la Juventus direttamente sul continente americano dove i bianconeri si trasferiranno per partecipare alla International Champions Cup (primo appuntamento il 25 luglio a Philadelphia contro il Bayern Monaco).