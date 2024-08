Cristiano Ronaldo: "Smetterò all'Al-Nassr, ma non so se tra due o tre anni. Io allenatore? Vi dico come la penso"

Getty

, attaccante dell'Al-Nassr che sta continuando a far registrare record in Arabia Saudita dopo tanti anni in Europa tra Manchester United, Real Madrid e Juventus, ha parlato a NOW e ha confermato di avere in mente di giocare ancora per due o tre anni:"Non so se mi ritirerò dal calcio presto, tra due o tre anni… ma probabilmente chiuderò la carriera qui all'Al Nassr. Sono molto felice in questo club, mi trovo bene anche in questo Paese. Sono felice di giocare in Arabia Saudita e voglio continuare"."È molto difficile pensare che un giorno diventerò un allenatore. Nella mia mente, non sto pensando di diventare l'allenatore di nessuna squadra di calcio. Non ci penso nemmeno. Probabilmente vedo il mio futuro lontano dal calcio, ma solo Dio sa cosa accadrà".

- "Quando lascerò la nazionale, non darò alcun preavviso a nessuno – ha spiegato -. Sarà una decisione molto spontanea da parte mia, ma anche una decisione che avrò ponderato attentamente. Ma adesso, quello che voglio è essere in grado di aiutare la nazionale nei suoi prossimi impegni. Abbiamo la Nations League davanti, e mi piacerebbe molto giocare".