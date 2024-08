Cristiano Ronaldo apre un canale YouTube: l'annuncio in stile "Sium" è già un tormentone

Getty

amplia la portata della sua immagine e lo fa con una mossa di marketing importante. L'attaccante in forza all'Al-Nassr, reduce dalla sconfitta in finale di Supercoppa d'Arabia contro l'Al-Hilal, ha da poco annunciato di aver aperto un canale YouTube.L'annuncio arriva tramite i canali social di CR7, dove il portoghese condivide un video dove parlando alla camera invita gli utenti ad iscriversi. Lo slogan scelto non poteva che richiamare un tormentone che ha accompagnato Ronaldo negli ultimi anni: il "Sium". Alla fine del video, l'ex Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e Real Madrid si lascia andare a un

In concomitanza con l'annuncio, sono già stati pubblicati 11 video sul canale denominato "UR Cristiano", ovvero "You are" ("tu sei") Cristiano, a sottolineare il proposito di far entrare lo spettatore all'interno del mondo di CR7. Nei video già pubblici il portoghese si diletta in contenuti di tutti i tipi: dal rating dei propri gol, a sfide sul campo, fino a video motivazionali e report delle vacanze con Georgina.