A caccia della storia, per la conquista di un quarto di finale che significherebbe tantissimo: dopo le qualificate Francia, Uruguay e Russia, questa sera alle 20 presso il Nizhny Novgorod Stadium di Nizhny Novgorod Croazia e Danimarca si affrontano per il quarto ottavo di finale dei mondiali, con la squadra di Cherchesov in cerca di gloria (il miglior risultato, ottenuto per entrambe nel 1998, è un terzo posto e una qualificazione ai quarti). Quello di Novgorod sarà il sesto confronto nella storia tra Croazia e Danimarca: due successi a testa ed un pareggio negli equilibratissimi precedenti. Nessun incontro mai a livello di Mondiali, per quanto non sia però il primo Croazia-Danimarca in una grande manifestazione internazionali: le due Nazionali si sono già affrontati nella fase a gironi di Euro 1996, in Inghilterra, quando la sfida ebbe ben poca storia, con un netto 3-0 in favore dei balcanici, con doppietta di Suker e rete di Boban. La vincitrice di questo scontro giocherà contro la Russia nei quarti.



PRECEDENTI E STATISTICHE - La Croazia inizierà questa partita degli ottavi di finale da favorita, dopo aver vinto tutte e tre le partite del girone, inclusa una vittoria per 3-0 contro l'Argentina. La Danimarca è abbastanza contenta di come ha superato il girone, essendo arrivata dietro alla Francia, con due pareggi ed una vittoria. Dopo aver vinto per la prima volta tutte e tre le partite del girone in una fase finale della Coppa del Mondo, la Croazia avrà grandi speranze per eguagliare (o migliorare) il suo miglior risultato, un terzo posto a Francia ‘98. Dopo aver vinto le ultime quattro partite, la Croazia sarà fiduciosa per andare avanti, tuttavia la Danimarca è una squadra difficile ed arriva da sette partite senza sconfitte (3 vittorie, 4 pareggi) che hanno visto i danesi subire gol solo una volta. Guardando più indietro, la Danimarca ha perso solo due partite delle ultime 20 (9 vittorie, 9 pareggi, 2 sconfitte). Sfida nella sfida, quella tra i due centrocampisti Luka Modrić, 14 gol segnati con la nazionale del suo Paese, e Christian Eriksen, uomo chiave della Danimarca, 23 reti con gli scandinavi. Entrambe le squadre hanno subito gol una sola volta in questa fase finale. Le ultime sette partite della Danimarca hanno visto meno di 2,5 gol, e sei di quelle sette partite hanno visto solo una squadra segnare. Dieci delle ultime 14 partite della Croazia hanno visto una sola squadra segnare. La Danimarca è stata in svantaggio a fine primo tempo solo una volta nelle ultime 20 partite.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Croazia (4-2-3-1): Subašić; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinić; Rakitić, Brozović; Rebić, Modrić, Perisić; Mandžukić.



Danimarca (4-2-3-1): Schmeichel; Knudsen, Kjaer, Christensen, Dalsgaard; Delaney, M. Jørgensen; Poulsen, Eriksen, Braithwaite; Cornelius