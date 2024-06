GETTY

Batte la Croazia : salendo a 6 punti, sarebbe sicuro il secondo posto dietro alla Spagna, comunque davanti per scontri diretti anche in caso di sconfitta con l'Albania.

: salendo a 6 punti, sarebbe sicuro il secondo posto dietro alla Spagna, comunque davanti per scontri diretti anche in caso di sconfitta con l'Albania. Pareggia con la Croazia : in questo caso sarebbe secondo anche in caso di vittoria dell'Albania sulla Spagna, perché l'Italia ha vinto lo scontro diretto alla prima giornata

: in questo caso sarebbe secondo anche in caso di vittoria dell'Albania sulla Spagna, perché l'Italia ha vinto lo scontro diretto alla prima giornata Perde con la Croazia ma rientra comunque nel novero delle migliori terze: questa eventualità andrebbe però verificata una volta terminata la fase a gironi, solo 3 punti rischiano di non bastare. Ricordiamo che passano le migliori 4 terze su 6. Inoltre, perdendo contro la Croazia ci esporremmo al rischio di finire addirittura quarti in caso di contemporanea vittoria dell'Albania sulla Spagna.

Niente da fare per il primo posto nel gruppo B di Euro 2024: l'Italia cede alla Spagna con uno scarto minimo nel punteggio ma maggiore per quanto visto in campo, e rimane ferma a 3 punti in due partite., partendo comunque da una posizione relativamente comoda. Vediamo nel dettaglio.

Lunedì 24 giugno, Lipsia, ore 21: vs CroaziaIN CASO DI SECONDO POSTO: sabato 29 ore 18 contro la seconda del gruppo AIN CASO DI TERZO POSTO: da definire in base alle terze classificate