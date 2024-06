Italia verso la Croazia: Spalletti non rischia Dimarco, le ultime sulla formazione

Getty

Conto alla rovescia. Alle ore 21 c'è il calcio d'inizio di Croazia-Italia, terza e ultima gara degli Azzurri nel gruppo B di Euro 2024. Girone già vinto dalla Spagna, che stasera in contemporanea gioca con l'Albania.- Questa mattina i calciatori della Nazionale svolgono un risveglio muscolare nella palestra dell'hotel Hyperion di Lipsia, vicino alla stazione dei treni. Prima di pranzo Spalletti tiene la consueta riunione video. Poi, dopo il riposo e la merenda, alle ore 17 c'è la riunione tecnica e a seguire la partenza verso lo stadio.

- Per quanto riguarda la formazione non ci sono dubbi sugli undici che scenderanno in campo dall'inizio. Dimarco recupera solo per la panchina, al suo posto giocherà un altro difensore dell'Inter: Darmian a sinistra, con lo juventino Cambiaso sulla destra. L'unico dubbio riguarda il sistema di gioco: più 4-2-3-1 che 3-5-2 con Cambiaso e Darmian a tutta fascia.ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian; Jorginho, Cristante; Cambiaso, Barella, Chiesa; Retegui.