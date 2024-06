Croazia, Kramaric: "Credo che l'Italia sia la squadra più forte del girone"

Getty Images

Andrej, attaccante dellaa segno nel pareggio contro l'Albania, è molto rispettoso delle qualità dell'Italia, contro la quale serve una vittoria alla nazionale di Dalic per sperare nel passaggio del turno:"Non immaginavo che avremmo festeggiato il mio compleanno in modo così deludente. Sarebbe stato molto più bello se avessimo preso tutti e tre i punti e sembrava che dovesse andare così, almeno fino agli ultimi secondi. Questo è il calcio; a volte si segna all'ultimo secondo, a volte si concede il gol all'ultimo secondo".

- "Sappiamo cosa ci aspetta adesso. Dobbiamo sempre risolvere le cose nel modo più difficile possibile, lottando a più non posso fino all'ultimo secondo. Speriamo che vada così anche stavolta e che avremo la fortuna di avanzare al turno successivo in questa competizione. Sono consapevole che giochiamo contro l'Italia, che credo sia forse la squadra migliore del girone. Dobbiamo replicare l'energia mostrata oggi nel secondo tempo e prendere i tre punti per avanzare nel girone".