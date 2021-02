Con quella di ieri contro il Sassuolo il Crotone ha perso la quarta partita consecutiva; 11 gol subiti e 2 fatti. E' l'ottavo ko nelle ultime dieci partite, con 52 reti al passivo ha la peggior difesa del campionato. Ultimo posto in classifica a 12 punti, -5 dalla zona salvezza. La partita contro la squadra di De Zerbi avrebbe potuto far saltare la panchina di Stroppa, alla guida del Crotone dal 2018, ma secondo quanto filtra dalla società la sua posizione non è in discussione. Piena fiducia all'allenatore che nella stagione scorsa ha conquistato la promozione in Serie A.



FIDUCIA - La società è convinta che Stroppa sia l'allenatore giusto per invertire questa tendenza negativa: il gioco c'è, la squadra è stata rinforzata a gennaio con gli arrivi di Ounas (primo gol in maglia rossoblù proprio ieri contro il Sassuolo) e Di Carmine e se il Crotone è all'ultimo posto in classifica è anche per colpa della sfortuna. Nella prossima giornata il Crotone andrà allo Stadium per affrontare la Juventus di Andrea Pirlo. Il peggior avversario da affrontare in un periodo come questo. Difficile chiedere un miracolo a una squadra in difficoltà, ma l'allenatore ha la fiducia della società e preparerà la gara con tranquillità, i giocatori metteranno in campo grinta e voglia di riscatto con l'obiettivo di ribaltare il pronostico. Il Crotone va avanti con Stroppa, sperando che la svolta sia dietro l'angolo.