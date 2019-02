Crotone-Pescara 0-2 (primo tempo 0-2)



Marcatori: 9’ Monachello (P), 16’ Campagnaro (P)



Crotone (3-5-2): Cordaz; Vaisanen, Spolli, Golemic; Sampirisi, Benali, Barberis (45’ Molina), Zanellato, Milic (45’ Firenze); Machach (64’ Simy), Pettinari. All. Stroppa.



Pescara (4-3-1-2): Fiorillo; Ciofani, Campagnaro, Scognamiglio, Balzano; Memushaj, Brugman, Crecco (80’ Bruno); Marras (85’ Sottil); Monachello (71’ Gravillon), Mancuso. All. Pillon.



Arbitro: Rapuano di Rimini



Ammoniti: 20’ Pettinari (C), 37’ Fiorillo (P), 54’ Mancosu (P), 63’ Spolli (C), 81’ Marras (P)



Espulsi: 35’ Stroppa (C)