Mondiale per Club, Monterrey-Inter LIVE: le probabili formazioni

è la gara d'esordio dei nerazzurri e delle formazioni italiane nelche si sta giocando negli Stati Uniti. A partire dalle ore 3 italiane di mercoledì 18 giugno 2025 al Rose Bowl Stadium di Pasadena ci sarà anche l'esordio ufficiale sulla panchina interista per il neo-allenatore Cristiane diin campo. Fra le fila dei messicani, invece, occhio ae all'ex-Milan. Tanta l'attesa quindi in questo girone E dove il River Plate ha già preso il comando battendo gli Urawa Red Diamonds nella gara d'apertura.

MONTERREY (4-3-3): Andrada; Medina, Chavez, Sergio Ramos, Arteaga; Deossa, Fimbres, Canales; Corona, Berterame, Ocampos. All. Torrent.INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, S. Esposito. All. Chivu.Partita: Monterrey-Inter Miami.

Data: mercoledì 18 giugno 2025.Orario: 3:00 (italiane).Canale tv: DAZN in diretta, Italia 1 in differita.Streaming: DAZN in diretta, Mediaset in differita.