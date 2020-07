Il Crotone è tornato in Serie A e ha una dedica speciale, da fare, per questa cavalcata trionfale. Infatti, il club calabrese ha dedicato la promozione a Sergio Mascheroni, preparatore della squadra scomparso a ottobre a 43 anni per un incidente in montagna. “Questo traguardo è per lui” le parole di Stroppa, allenatore dei Pitagorici, dopo l’aritmetica certezza di aver riconquistato la A. Questo, invece, il ringraziamento della moglie Manuela: “Desidero far arrivare a tutta la città i più sentiti complimenti e ringraziamenti da parte mia e dei miei figli. Un immenso grazie alla società, per me UNICA, e alla squadra: siete davvero speciali, in questo anno ci avete aiutato molto e fatto sentire parte del vostro gruppo. Sergio ha sempre creduto in Voi. Un ringraziamento particolare anche a tutto lo staff, una famiglia per mio marito. E non per ultimi, grazie a voi tifosi che ci riempite il cuore con il vostro calore. Avevate ragione, Sergio li ha fatti correre anche da lassù”.