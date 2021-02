Intervenuto in conferenza stampa Giovanni Stroppa, l'allenatore del Crotone, ha anticipato così la gara di domani contro il Milan.



MILAN OBBLIGATO A VINCERE - "In questa settimana volevo vedere la reazione dei ragazzi dopo una partita bruttissima: sono contento, hanno lavorato molto bene. Contro il Milan è una gara che si prepara da sola. Stanno bene, hanno qualità e mentalità, e visto il risultato dell'Inter avranno ancora più voglia di fare tre punti. Anzi, sono obbligati a vincere".



OUNAS - "È un acquisto veramente importante, non è da Crotone. È stata un'opportunità di alto livello che dobbiamo saper sfruttare" ha chiosato il tecnico rossoblù.