CT Serbia U19: "Milan, Pavlovic sembra Chiellini. Samardzic pronto al salto, ma..."

Il Milan guarda a un altro giocatore serbo: Lazar Samardžić. Condivide con Lei l'esperienza all'Udinese

"Samardzic sarebbe pronto per il salto nonostante la giovane età. Estremamente creativo, forte tra le linee e sui calci piazzati, bravissimo palla al piede. Non ci sono tanti giocatori di questo tipo. Però, se posso dare un consiglio a Lazar, gli suggerisco di restare ancora un anno a Udine. Perché avrebbe la possibilità di giocare sempre, in un contesto dove si sente importante e può sprigionare il suo talento. Ho giocato a Udine, so bene come funziona, è l'ambiente ideale per prepararti al grande salto. Al Milan non credo che troverebbe la stessa continuità".