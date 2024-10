Cucurella: "Haaland ha fatto bene a prendersi la rivincita. Mano con la Germania? Me la sono fatta sotto"

Getty

Marc, terzino sinistro del Chelsea e della Nazionale spagnola, ha parlato a La Gazzetta dello Sport tornando sugli episodi dei mesi scorsi che lo hanno visto protagonista con Erling: prima il coro provocatorio durante i festeggiamenti per la vittoria di Euro 2024, poi il successo del City sui Blues all'inizio del campionato."Lo prendo in giro durante i festeggiamenti qui a Madrid e il calendario della Premier cosa dice? Prima giornata Chelsea-City. Tempo 18 minuti e fa gol, e giustamente si prende la sua rivincita anche dialetticamente. Ci sta, ha fatto bene. Ha detto che sono un tipo divertente e ha ragione, lo penso anche io. Sono uno che fa divertire la gente. Non il tipo che fa scherzi continuamente eh? Però con me si sta bene".

"Ed è una bella sensazione. Prima la gente si fissava solo nei super crack che segnavano milioni di gol, ora guardano anche a uno come me che fa il terzino e segna poco. Siamo passati da Ronaldinho a Cucurella, come cambiano i tempi eh?".- "Mamma mia che paura. Me la sono fatta addosso, ho guardato l’arbitro e l’ho visto sicuro, ‘No penalty!’. Mi sono detto: ‘Rilassati’, ma l’ho fatto solo quando il gioco è ripreso. Poi ora vengono a dire che era rigore: a cosa serve? Il problema vero è che c’è una confusione bestiale, non lo sanno loro se è rigore, e nemmeno noi. E così diventa difficile giocare e arbitrare".