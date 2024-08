Da Adeyemi a Galeno e Nico Gonzalez: la strategia della Juventus, molto passa da Federico Chiesa...

Getty Images

Questi i tanti profili in attacco accostati alla Juventus in questa sessione di mercato. Come è normale che sia,sta valutando più opportunità per capire poi su chi andare concretamente e chi invece lasciare "indietro". Ecco che già una "scrematura" è stata fatta o è comunque in corso. Ma qual è la strategia della Juventus nel reparto degli esterni offensivi?Uno non vale uno in questo caso; dei tanti giocatori attenzionati e valutati, c'è ovviamente chi è una priorità e chi invece rappresenta al momento un'alternativa.La Juventus infatti ha già avuto diversi colloqui con l'entourage del classe 2002 trovando riscontri positivi e ottenendo anche una bozza di accordo sul contratto. C'è però da fare i conti con le richieste del Borussia Dortmund, che sono più elevate dei 30 milioni (più bonus) che la Juve aveva in mente di spendere. Per questo Giuntoli lavora anche su altre piste.