. La stagione è pronta a riprendere dopo la sosta, con la lotta scudetto, quella perche conta e, infine, quella per la salvezza che entrano decisamente nel vivo. E mentre le squadre fanno la conta dei giocatori a disposizione, i calciatori vogliono riprendere da dove avevano lasciato: da, i giovani si sono ritrovati a essere trascinatori. E non abbiamo citato due nomi a caso: il centrocampista dele quello dell'sono tra i giocatori che hanno visto il proprio valore salire, secondo Transfermarkt.L'ivoriano, in gol anche con la, è l'insostituibile della mediana di; l'italiano, rimasto a secco con l', è stato tra i leader tecnici dell'ultimo periodo interista. Ma non sono i soli, sono tanti i giocatori dellache, rispetto a luglio 2020, hanno visto il proprio valore aumentare., terzino del: il suo valore è cresciuto di 18 milioni (ora vale 50 milioni).Scopri di più su Pokerstarsnews.it