Alcuni di loro direbbero un allenamento duro e costante, altri uno stile di vita sano e regolare e altri ancora un’alimentazione equilibrata e corretta.Ma il vero segreto che contraddistingue molti calciatori sembra essere soltanto uno, quello più inaspettato:. Negli anni, parecchi giocatori sono stati immortalati con una sigaretta in bocca quando si trovavano lontani dal campo di gioco. Un gesto poco salutare per un atleta professionista, anche se in un momento di totale relax psico-fisico.Eppure sono molti i campioni dai fisici statuari, che, con il passare del tempo, hanno mantenuto il vizio nonostante una brillante carriera calcistica.A difendere i pali, come sempre, sua maestà. All'età di 39 anni, Gigi è ancora in forma smagliante. Qual è il suo segreto?Un mix perfetto, che ha garantito alla sua lunga carriera ben 8 scudetti e un Mondiale. E cosa c’è di meglio che festeggiare con un bel sigaro la vittoria dell’ennesimo tricolore?Adattato per l’occasione al ruolo di terzino destro,si prende di diritto un posto da titolare in difesa. Lo storico terzino del Chelsea ritrovò una seconda giovinezza al suo approdo alla Roma nel 2015.Ma la sua nuova vita nella capitale, lo rese una persona libera e felice. Celebre rimane la sua frase d'amore nei confronti della città eterna.. Un vero lord inglese.Il perno della difesa è una certezza assoluta. Completo sotto ogni aspetto tecnico/tattico,rappresenta al meglio il prototipo del difensore moderno. O quasi. Perché anche lui per festeggiare le sue grandi vittorie non si alcolizza a merda come, ma preferisce gustarsi un bel sigaro cubanoD'altronde, chi non vorrebbe atteggiarsi come un pappone quando al proprio fianco si ha una comeA completare la coppia difensiva ci pensa, difensore in forza al Napoli con un passato ad Empoli. Proprio con la maglia dei toscani mise in mostra la sua totalein una trasferta a Bergamo. Ripreso all’uscita dell’hotel in cui alloggiava la squadra, Tonelli venne immortalato con in bocca una sigaretta pronta per essere accesa e un, nel caso il pullman si dovesse fermare in autogrill per una sosta.ha deciso poi di portarlo a Napoli per scroccargli una decina di paglie ogni qual volta venisse allontanato in tribuna dall'arbitro.Per completare il reparto difensivo, affidiamo la fascia sinistra al più grande rimpianto della storia dell’Inter. Non stiamo parlando del, ma di Roberto Carlos, l'idolo giovanile di. Le sue sgroppate sulla fascia, avanti e indietro come un motorino, non sono mai state intaccate dal vizio del fumo, così da far diventare laun momento obbligatorio della giornata. Qui potete ammirarlo nel suoGiovane, ignorante e nel tempo libero scippatore. La cabina di regia della squadra è affidata alla genialità di, talento in esplosione delle fila del. In questa foto viene immortalato in un momento di svago in vacanza, con una sigaretta tra le mani e un'espressione facciale da “Cazzo guardi” in discoteca. Non c’è alcun dubbio che sia l’erede perfetto diPer dare equilibrio alle due fasi, posizioniamo di fianco a Marcolino il 3 volte vincitore del premio tamarraggine della Serie A. È ormai diventato virale il video che lo ritrae fumare in macchina di fronte a dei tifosi romanisti, rassicurando loro che avrebbe superato il turno di Coppa Italia senza alcun problema. Voci di corridoio dicono che fuori dall’occhio della telecamera, Radja abbia promesso: “Smetto de fumà se vinciamo lo scudetto l’anno prossimo”.Diamo fantasia al centrocampo inserendo un campione del mondo. Spazio al genio di, trequartista dell'Arsenal e della Germania, pronto a mostrarsi al mondo come nessuno l’ha mai visto. Sdraiato su uno yacht di lusso, sfoggia un eleganza sublime con la sigaretta al labbro e una faccia sconvolta da. Il "numero" è il punto di forza del tedesco. 25 infatti, son le sigarette che si spara al giorno. E cosìbestemmia anche quando non perde.L'attacco a tre è tanto fenomenale, quanto bizzarro. Partiamo dal poco capelluto, attaccante tornato quest'anno all'Everton dopo 13 anni. Il capitano storico dell'ha subito un'involuzione fisica negli ultimi anni e, all'età di 32 anni, la sua carriera sembra ormai al tramonto. Di certo le sue passioni per alcol, feste e fumo non lo hanno aiutato a rialzarsi. Nella foto, si può apprezzare quanto Wayne sia affezzionato al suoNon poteva di certo mancare il bad boy per eccellenza.non ha mai cercato di nascondere i suoi eccessi ed è stato immortalato più volte nel gustarsi una sigaretta durante la sua "stressante" giornata. Avrà cambiato più marche di sigarette che società calcistiche, eppure il suo poco movimento in campo è imputabile alla sua poca voglia di sbattersi più che ai danni legati al fumo. Splendida la foto che lo ritrae in balcone, a petto nudo, con una cresta alla, fumare tranquillamente di fronte al paparazzo di turno.Per concludere, la punta centrale di riferimento per questa formazione, ma anche per la nostra aspirazione di vita, è l’attaccante di provincia più forte di sempre:sotto porta non falliva mai e la sua passione per le sigarette era ben nota alla stampa. Possiamo quindi definirloPerché la cosa più importante per un calciatore è dimostrare il proprio valore sul campo. Ciò che avviene fuori dal rettangolo di gioco, nella sua vita privata,. E poi come si fa a non voler essere insieme a Darione in una situazione simile?La panchina invece vogliamo affidarla a un duo esperto, capace di fumare 5/6 pacchetti di sigarette al giorno senza problemi:. Se non avessero vietato di fumare a bordocampo, i due insieme avrebbero fatto sospendere ogni partita per nebbia. Anche col divieto c’è da dire che i due non si risparmiano. Pulga-Lopez docet.Se dopo la partite non volete fare altro che gonfiarvi i polmoni di catrame, quest’estate abbiamo l’occasione giusta per voi.Iscrivetevi ai nostri Giochi del Calcio di Strada. Fare schifo è il nostro motto.