L’incubo di ogni telecronista, l’angoscia di ogni tifoso, il terrore di ogni arbitro che deve fare la chiama. IL. Ce ne sono di strani, buffi, lunghi, corti. Ci sono traduzioni, soprannomi o abbreviazioni. Ecco la formazione dei giocatori con il nome impronunciabile. Il nome sceglietelo voi, noi vi diciamo solo che CF non sta per Club de Futbol, ma per(4-3-1-2)La cosa divertente è che al suo arrivo alla Juventus, la società gli ha fatto trovare una maglia con il nome scritto in maniera errata.Nessun problema per lui. In Spagna l'hanno nominato giusto un paio di volte in tutto.Il difensore greco ha deciso di puntare tutto sul proprio nome. In Italia, durante le telecronache, ne abbiamo sentite di ogni.Per gli amici Kuba, che tra l'altro è un'abbreviazione di Jakub.Che poi la traduzione in italiano sarebbe "Salire sui maiali".Tra Lazaros e Christo le abbreviazioni per lui si sono sempre sprecate.Per comodità, nonostante la sua nazionalità fosse argentina, tutti hanno iniziato a chiamarlo El Polaco, per descrivere le sue origini. Almeno fino alla presentazione al Lugo, in seconda divisione spagnola, dove la società (in accordo con il giocatore) ha deciso di utilizzare sulla maglia il suo soprannome (che poi è anche la sua origine). Come se Zaza giocasse con la maglia con scritto Italiano.Se avete un cognome altrettanto impronunciabile potete venire a giocare quest’estate ai nostri Giochi del Calcio di Strada. Ovviamente sotto falso nome! Proprio come Luciano…