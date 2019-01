Spesso nel calciomercato i cosiddetti "parametri zero", ovvero calciatori che lasciano una squadra in scadenza di contratto per trasferirsi in un'altra consentendo il risparmio del prezzo del cartellino e consentendo l'esborso esclusivamente dell'ingaggio, vengono visti di cattivo occhio, soprattutto in Italia: nel nostro campionato è capitato che giocatori in questa condizione venissero mesi fuori rosa per intere stagioni, quando rendevano manifesta l'idea di non rinnovare e di voler rimanere per essere utili alla causa giocando, seppur in scadenza.



LE CRITICHE AL MILAN DI GALLIANI - Alcune dirigenze, soprattutto quella del Milan con Galliani amministratore delegato, in passato sono spesso state tacciate di taccagneria proprio per l'abitudine ad aggiudicarsi diversi calciatori svincolati, magari anticipando le rivali, trovando l'accordo dopo il 31 di gennaio o il 30 di giugno e garantendosi il totale risparmio del cartellino: ultimamente però la solfa sta cambiando da questo punto di vista, e il mercato degli svincolati operato nelle ultime stagioni soprattutto da club importanti come Juventus e Inter ne è la dimostrazione.



DA PIRLO A POGBA FINO A RAMSEY: LA JUVE TRIONFA - Il club bianconero, dominatore in Italia da sette stagioni e ora uno dei club più importanti d'Europa, sin dall'inizio della gestione Marotta-Paratici, ora culminata con l'egida solo dell'ultimo, ha puntato molto su questo tipo di calciatori: nel corso degli anni sono arrivati Andrea Pirlo dal Milan, protagonista assoluto delle stagioni da leggenda della Vecchia Signora, ma anche Paul Pogba, fuoriclasse poi rivenduto al Manchester United a peso d'oro, o comunque uomini importanti come Fernando Llorente dall'Atheltic, Dani Alves dal Barcellona e Sami Khedira dal Bayern, uomini cardine per i successi bianconeri. Anche coloro che hanno reso meno in campo, come Kingsley Coman dal PSG o Neto dalla Fiorentina, sono stati poi rivenduti bene garantendo importanti plusvalenze: circa 28 milioni sono stati incassati dal Bayern per il francese, 10 dal Valencia per l'estremo difensore brasiliano. Da valutare Emre Can, arrivato in estate dal Liverpool e al momento ancora in chiaroscuro, mentre l'affare per giugno si chiama Aaron Ramsey, a zero dall'Arsenal: sulla carta sembra poter essere l'ennesima intuizione geniale. DA CAMBIASSO A FIGO, ORA TOCCA A GODIN: L'INTER CI PROVA - Discorso simile, anche se non così ricco di successi sul campo, per l'Inter: giocatori come Cambiasso dal Real e Maxwell dall'Ajax sono però stati protagonisti indiscussi in nerazzurro, così come Hernan Crespo dal Chelsea e Luis Figo sempre dal Real. Goran Pandev, arrivato dalla Lazio e messo fuori rosa da Lotito, ha griffato il Triplete con Josè Mourinho, mentre ha deluso Cesar, anch'egli proveniente dai biancocelesti. Gli ultimi due nomi arrivati a zero sono quelli di de Vrij, ancora dai capitolini, e Asamoah, dalla Juventus: entrambi devono confermarsi ma hanno disputato una buona prima parte di stagione. Ora il Flaco Godin dall'Atletico, l'ultima suggestione: il mercato degli svincolati non sarà la via, ma c'è chi sa farlo fruttare, e bene. Tanto da sembrare oro.



