Un corridore, uno che si butta dentro l'area avversaria per concludere l'azione quando il pallone lo ha recuperato lui, ma nella propria di area; un lottatore, carismatico, mai domo. Le caratteristiche perfette di un centrocampista completo. Le caratteristiche di Nicolò Barella, il punto fermo di Conte. Un giocatore, nato mediano, che si sta scoprendo più che completo.



Sì, perché oltre a fare tutto quello che fa, il centrocampista arrivato dal Cagliari nell'estate 2019, passato, nel suo viaggio, anche sulle rive del lago di Como, si sta scoprendo grande assistman. Ieri si è messo in proprio, trovando il gol, da fuori area, ma nell'arco della stagione, come ha testimoniato anche la sfida contro la Juventus in Coppa Italia, si sta rivelando rifinitore. E, tra i centrocampisti dei top campionato europei, è l'unico mediano in mezzo a una miriadi di trequartisti. Meglio di Calhanoglu e Mkhitaryan, peggio, solo, dei migliori al mondo.



10 Dani Olmo, trequartista dell'RB Lipsia: 8 assist (campionato+coppe nazionali).