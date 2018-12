in merito e i tre episodi citati lo dimostrano palesemente:impedisce al pallone di entrare in porta con un colpo di braccio galeotto, che il buon senso ma soprattutto il regolamento vigente avrebbe dovuto punire con il calcio di rigore e l'espulsione del terzino gialloblù. Il direttore di gara Manganiello lascia correre senza prendere provvedimenti,non interviene.colpisce di mano impedendo ad Higuain di controllare il pallone in area e fermando l'azione: Mazzoleni lascia correre senza concedere il rigore,segnala l'irregolarità che dovrebbe portare all'assegnazione del penalty e al cartellino giallo, il secondo per il marocchino, dato che interrompe una potenziale azione da gol. Il rigore viene concesso, il giallo no.effettua un bagher sulla spizzata di testa di Cutrone, ma non può scomparire, dato che l'attaccante rossonero abbassa la testa all'ultimo secondo. L'arbitro Calvarese non sanziona l'accaduto ma richiamato dalinfine assegna il rigore alla squadra di Gattuso, non ammonendo il difensore emiliano.Per giudicare un rigore pervengono utilizzati da regolamento questi criteri:Perché dunque, con il movimento del braccio incogruo verso il pallone, a distanza di parecchi metri e volontario, non è stato assegnato rigore? Perchécon palla e avversario molto vicini e movimento involontario seppur plateale, è stato invece dato? Perchécon un intervento che aumenta palesemente il volume del corpo creando un ostacolo, c'è stato bisogno dell'intervento del VAR?Fortunatamente, da quanto traspare: sarà infatti specificato meglioSe sarà troppo divaricato rispetto al busto, a meno che non ci sia un rimbalzo fortuito o un pallone calciato forte e da distanza ravvicinata, scatterà la sanzione.@AleDigio89