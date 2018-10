, di quella sera, che c’è di strano siamo stati tutti là". Cantava cosìa inizio anni ’70, raccontando con un estremo romanticismo nostalgico la Milano della sua gioventù, prendendo il quartiere di San Siro come punto di riferimento per la sua nostalgia. E stasera, quando si accenderanno le luci a San Siro, i milanesi amanti del calcio saranno di nuovo tutti là. Stadio esaurito per unche ritrova gli sfarzi di un tempo grazie a nuove ambizioni europee e ai due bomber argentini al centro degli attacchi rossonerazzurri. Laddove ora sono forti le influenze del tango argentino, però, in passato è stato, nella musica tra una lirica alla Scala e uno swing nelle balere, il pianistascrisse una serie di successi diventati classici, tra cui spicca il vero e proprio inno cittadino meneghino:, composto nel 1934.. Nella musica quelli furono gli anni del primo cambio di rotta nella Milano a sette note, con la nascita della nuova canzone milanese. Cambiarono le tematiche (comicità, ironia, malavita e denuncia sociale soprattutto verso il perbenismo borghese di allora), i suoni (chitarra e voce univano cantautorato, anche dialettale, a cabaret) e i luoghi di aggregazione, fucina di nuovi talenti. Erano. In quel periodo muove i primi passi e in poco tempo dilaga e spopola con il suo rock and roll il “molleggiato”CLICCA SULLAPER ASCOLTARE ICITATI NEL PEZZOsul terreno di gioco. E mentre le stracittadine sono decise dai gol di, sui palchi milanesi la scena si divide tra il cantautorato impegnato e colto di, l’onda punk, post punk e new wave soffiata daie il rock demenzialmente progressivo degli, culminata con il derby Mondiale proprio a San Siro tra Germania Ovest-Olanda negli ottavi di finale di. Nella musica sono gli anni della scena alternativa e underground milanese, guidata dagliA una risonanza internazionale corrisponde il genere musicale con più ampio respiro di influenze globali sulla scena milanese:Agli ultimi, più stentati e a volte poco risonanti derby della Madonnina, corrisponde la diffusione della scena indie, indie-pop e indie-rap. Un ritorno ai testi impegnati e alle sonorità più ricercate che a Milano si sviluppa nei club e nei circoli,, per arrivare alle radio e al pubblico mainstream e che vede tra i principali protagonistiInsomma ce n’è per tutti i gusti e generi, la line up di avvicinamento è segnata, ora non resta che attendere