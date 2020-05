"Il pallone è il tuo miglior amico, Alan". Il mantra di Oliver Hutton, la filosofia del 10 col sorriso, il bambino che percorre campi infiniti, agli occhi di spettatori che fanno a gara per esserci in questi tornei scolastici, con il sottofondo di un telecronista instancabile che commenta anche due partite in contemporanea. In questi mesi in cui la televisione ha fatto compagnia a giornate confinati in casa, Holly & Benji è riapparso, con continuità, sugli schermi. Dal pallone che salva la vita al piccolissimo Oliver alle convocazioni per le giovanili del Giappone, con Mark Lenders (foto YouTube) ed Ed Warner osservati speciali di Kirk Pearson, l'uomo perennemente in occhiali da sole, e Freddy Marshall, ex mentore di Benji e poi selezionatore. E oggi, partendo da un manga e un anime che hanno fatto innamorare tanti piccoli sognatori col pallone tra i piedi, la Classifica di CM è dedicata ai 10 giocatori più forti di Holly e Benji (stranieri esclusi. Niente Karl-Heinz Schneider e compagnia, ma solo chi ha partecipato ai tornei scolastici). Largo ai ricordi, quindi. E serve un po' di musica per creare atmosfera: "Due sportivi, due ragazzi, per il calcio sono pazzi..."







10. Patrick Everett: attaccante della Otomo, non si qualifica alla fase finale nazionale per colpa della New Team, che vince la finale regionale scolastica. Bomber, soprannominato il Falco, sarà punto fermo della New Team del futuro (vista la fusione con la Otomo) e della Nazionale giapponese.



Nella gallery gli altri 9 giocatori più forti del primo Holly e Benji.