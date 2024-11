Getty Images

Da Kakà a Ronaldo fino a Julio Cesar e Theo Hernandez: quanti ex tra Real Madrid e Milan, li riconosci tutti?

La super sfida di Champions League tra Real Madrid e Milan - che andrà in scena martedì sera alle 21 e sarà valevole per la quarta giornata della competizione europea - negli anni si è giocata anche su alcune trattative che hanno infiammato il calciomercato. Sono, infatti, ben tredici i giocatori che sono passati sia nel club rossonero che nelle Merengues. Nel big match di martedì saranno, invece, tre i calciatori che si affronteranno da ex e parliamo di Theo Hernandez e Luka Jovic per il Milan, e Brahim Diaz per i Blancos. Di seguito la gallery completa.